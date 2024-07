Drama in Parijs: vader gooit zijn twee kinderen uit het raam op de vijfde verdieping en springt dan zelf de dood tegemoet

Na een huiselijk geschil gooide een man zijn twee kinderen van 2 en 5 jaar uit een raam op de vijfde verdieping. De kinderen zijn nog in leven , schrijft Le Parisien. De vader overleed nadat hij zelf uit het raam sprong en op het asfalt terechtkwam.

Volgens verschillende bronnen zou er rond 20.30 uur sprake zijn geweest van huiselijk geweld waarna de vader de twee kinderen uit het raam van zijn appartement gooide. Volgens verschillende getuigen probeerde hij de moeder van zijn kinderen ook uit het raam te gooien voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De man overleed uiteindelijk op de stoep voor het gebouw.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over de twee kinderen, schrijft Le Parisien. Volgens het dagblad zijn beide kinderen in kritieke toestand naar het Necker Hospital gebracht. Ze werden opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De jongste zou een gebroken bekken hebben, terwijl de oudste een gebroken pols zou hebben. De moeder, die op de begane grond was toen het medisch personeel arriveerde, werd behandeld voor shock.