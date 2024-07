Democraat Schiff: Kamala Harris zou fenomenale president zijn

De Democraat Adam Schiff, een prominent lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, denkt dat vicepresident Kamala Harris "een fenomenale president" zou zijn. Dat zei hij tegen de zender NBC News. "Ze heeft de ervaring, neemt de juiste beslissingen en is een goede leider."

Bovendien zou Harris volgens Schiff een "indrukwekkende overwinning" kunnen halen, mocht ze het in november opnemen tegen oud-president Donald Trump.

Maar voordat er wordt gesproken over mogelijke alternatieve kandidaten, vindt Schiff dat de focus op Biden blijft liggen. "Eerst moet de president de beslissing nemen of hij het wordt, of hij zichzelf als beste kandidaat beschouwt om Trump te verslaan," zegt Schiff.

Kracht

Volgens het congreslid uit Californië stellen Amerikanen zich terecht de vraag of Biden nog de kracht heeft om het te winnen van Trump na zijn slechte prestatie tijdens het presidentieel debat, inmiddels meer dan een week geleden.

"De race tussen Biden en Trump zou niet nipt mogen zijn", vindt Schiff. "Want Biden neemt het op tegen een crimineel, een man die op geen enkele manier geschikt is voor het presidentschap. En toch is het een nipte race. Dat heeft te maken met de leeftijd van Biden."

Schiff, die kandidaat is voor de Amerikaanse Senaat, raadt Biden aan advies te zoeken bij iemand die hij vertrouwt, maar die wat verder van hem afstaat dan zijn familie of zijn naaste adviseurs. "Dan zal hij de goede beslissing nemen, want dat doet Biden altijd."