Dreiging van sabotage neemt volgens diensten komende jaren toe

DEN HAAG (ANP) - De dreiging van sabotage neemt de komende jaren toe. Dat staat in het nieuwe Dreigingsbeeld Statelijke Actoren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De afgelopen jaren is de dreiging van sabotage ook al toegenomen, vooral sinds de oorlog in Oekraïne begon. "Rusland voert steeds meer sabotageacties uit om angst en onrust aan te wakkeren in Europa", aldus het rapport. "De verwachting is dat zulke acties blijven toenemen." Ook worden grotere risico's genomen, maar een directe militaire aanval op NAVO-grondgebied is "onwaarschijnlijk".

Fysieke sabotagedaden zijn nog niet in ons land gepleegd, maar de diensten hebben wel vanuit Rusland "voorbereidende handelingen" daartoe ontdekt. De Russen zijn actief op de Noordzee om daar de onderzeese infrastructuur zoals internetkabels in beeld te brengen. Digitale sabotagepogingen zijn er wel zoals DDoS-aanvallen.

Maar het zijn niet alleen Rusland, China en Iran die een dreiging vormen. "Daarnaast lijken steeds meer landen te proberen om de Nederlandse samenleving en politieke besluitvorming te beïnvloeden via laagdrempelige, digitale spionage, intimidatie of de verspreiding van desinformatie", aldus het gezamenlijke rapport.