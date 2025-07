Burgemeester Alblasserdam bezoekt school neergestoken leraar

ALBLASSERDAM (ANP) - De burgemeester van Alblasserdam heeft donderdagochtend de school bezocht waarvan woensdagavond een leerkracht zwaargewond raakte door een steekpartij tijdens de eindmusical van leerlingen van groep 8. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft hij er gesproken met ouders en mensen die er werken.

De eindmusical van leerlingen van groep 8 van basisschool Het Palet was in een cultureel centrum aan de Haven in de Zuid-Hollandse plaats. De leerkracht, een 53-jarige Dordtenaar, werd gestoken toen hij een ruzie tussen drie mannen wilde sussen.

Burgemeester Jan Willem Boersma meldde kort na het incident al mee te leven met het slachtoffer en zijn naasten en het ook verschrikkelijk te vinden voor alle kinderen, ouders, familie, collega's van de school en medewerkers van het cultureel centrum. "Zo'n avond hoort een feest te zijn. Het is diep triest dat dit is gebeurd", aldus de burgemeester in een verklaring op de website van de gemeente Alblasserdam.