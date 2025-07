ProRail wil meer geld voor versterking en suïcidepreventie

UTRECHT (ANP) - ProRail vraagt om meer geld van de overheid, onder meer voor investeringen die nodig zijn voor suïcidepreventie en de weerbaarheid van het spoor gezien het belang van defensie. Ook roept de spoorbeheerder op om het aantal regels te verminderen, omdat die onderhoud en projecten duur en moeilijk maken.

Het spoor is volgens ProRail-topman John Voppen belangrijk bij het transporteren van militaire goederen. Bij een conflict elders in Europa kan het zijn dat treinen met militair materieel via de Rotterdamse haven over het spoor naar Duitsland moeten, legt hij uit. Op sommige plekken liggen de sporen echter nog te dicht bij elkaar, waardoor tanks er niet overheen kunnen. Daarom zijn investeringen nodig. Ook moet het spoor voorbereid zijn op mogelijke sabotage.

Daarnaast wil ProRail dat er structureel geld wordt vrijgemaakt voor de preventie van suïcides op het spoor. Een kwart van de grote storingen op het spoor wordt veroorzaakt door zelfdodingen, die volgens Voppen enorme impact hebben op de betrokkenen.