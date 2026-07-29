Drenkeling dood uit water gehaald bij Kleine Rietplas Emmen

EMMEN (ANP) - Bij de Kleine Rietplas in Emmen hebben hulpdiensten woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald, zo meldt de politie Drenthe in een bericht op X. Rond 17.00 uur werd een melding gemaakt dat een persoon te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie startten.

Het lichaam van de persoon werd later op de avond dus gevonden. Volgens de politie zijn er geen signalen die wijzen op een misdrijf. Het is niet bekend hoe de persoon te water raakte. Ook over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie niets naar buiten gebracht.