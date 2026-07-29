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VS bestellen voor 59 miljard dollar aan Patriot-raketten

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 1:58
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WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft wapenproducent Lockheed Martin een contract ter waarde van 59 miljard dollar (zo'n 51,5 miljard euro) gegund om de productie van Patriot-raketten de komende zeven jaar te verdrievoudigen. Hiermee wil de regering de munitievoorraad, die door de oorlog met Iran flink is geslonken, weer op peil brengen.
Het plan is om de productie op te voeren van ongeveer 600 raketten per jaar naar circa 2000 per jaar in 2030. De kostbare en moeilijk te vervangen onderscheppingsraketten kosten ongeveer 4 miljoen dollar per stuk. Ze zijn volgens het Pentagon van cruciaal belang nu Iran vergeldingsacties uitvoert na aanvallen van de VS en Israël, met duizenden raketaanvallen en drone-aanvallen op Amerikaanse doelen in het hele Midden-Oosten.
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