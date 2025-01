Drents Museum gaat vrijdag weer open na kunstroof

ASSEN (ANP) - Het Drents Museum in Assen gaat vrijdag weer open, na de kunstroof van afgelopen weekend. Er is nog tijd nodig voor het lopende onderzoek, herstelwerkzaamheden en voor de opbouw van de nieuwe tentoonstelling, zo meldt het museum in een verklaring.

Uit het museum werden in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele archeologische topstukken gestolen, die geleend waren van het Nationaal Historisch Museum van Roemenië in Boekarest. Het ging om een gouden helm en drie gouden armbanden.

Er is nog niemand aangehouden voor de kunstroof. In het water op het terrein van het museum werd eerder maandag een hamer gevonden die mogelijk is gebruikt bij de inbraak.