Paniek op Wall Street door Chinese AI-doorbraak

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse effectenmarkten kenden maandag een beroerde start van de week, waarbij vooral de chip- en techbedrijven averij opliepen. Beleggers schrokken van de onverwacht snelle opmars van China in kunstmatige intelligentie (AI), aangewakkerd door de lancering van een nieuwe AI-app van de Chinese start-up DeepSeek. Nvidia, het boegbeeld van de AI-hype, kelderde hierdoor bijna 17 procent, wat resulteerde in de slechtste beursdag sinds maart 2020 voor het bedrijf.

Mede hierdoor eindigde de S&P 500-index 1,5 procent lager op 6012,28 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor zelfs 3,1 procent op 19.341,83 punten. De Dow-Jonesindex ging wel omhoog, met 0,7 procent tot 44.713,58 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten afgelopen week nog stevige winsten, mede door de plannen van president Trump om fors te investeren in AI.

De beurspaniek draaide helemaal om de AI-app van DeepSeek, een chatbot die minstens even goed zou zijn als die van grotere concurrenten, zoals ChatGPT van OpenAI. Ook zou er minder geld nodig zijn om de chatbot te trainen en te ontwikkelen. China lijkt daarmee een inhaalslag te hebben gemaakt op AI-gebied, ondanks de maatregelen van de VS om de nieuwste chiptechnologieën uit Chinese handen te houden.