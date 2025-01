Kabinet: wensen slachtoffer moeten centraal staan in strafproces

DEN HAAG (ANP) - De wensen en behoeften van het slachtoffer van een misdrijf moeten centraal staan in het strafproces. Dat zegt staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) in een Kamerdebat over het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daarin komt expliciet te staan dat opsporing, vervolging en berechting moeten gebeuren op een manier "die recht doet aan de belangen van het slachtoffer".

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt hoe een strafzaak van het begin tot het eind verloopt. De wet is al bijna een eeuw oud en wordt daarom grondig vernieuwd. Een van de ontwikkelingen sinds de invoering is de "emancipatie van het slachtoffer", staat in de toelichting van de wet. Vroeger ging het er vooral om dat de schuldige werd gestraft en de onschuldige niet.

Bepalen wie schuldig is, blijft volgens Struycken het hoofddoel, maar het slachtoffer krijgt wel een prominentere plek. Wie is getroffen door een misdrijf, kan ook invloed hebben op de vorm en zwaarte van een straf. Toch blijft het zo dat het slachtoffer geen officiële partij is in een strafzaak, waarbij het Openbaar Ministerie een straf tegen een verdachte eist. Als slachtoffers een nog grotere rol zouden krijgen, kan dat volgens de staatssecretaris leiden tot langere zaken en meer werkdruk voor justitie.