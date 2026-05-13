Drie aanhoudingen voor rellen rond noodopvang Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht dinsdagavond drie mensen aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. De Huizenaar wordt verdacht van brandstichting, de minderjarige uit Kortenhoef van geweld tegen een journalist en de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid.

Bij het gemeentehuis in de Noord-Hollandse plaats werd dinsdagavond brandgesticht. In een vleugel van het pand worden sinds dinsdagochtend asielzoekers opgevangen. Protesten tegen deze opvang mondden de afgelopen week geregeld uit in rellen.