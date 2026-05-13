IMF verlaagt groeiverwachting Nederland vanwege Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie verlaagd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Als het conflict lang aanhoudt, valt de groei dit jaar mogelijk zelfs terug tot maar een half procent, stellen deskundigen van het fonds woensdag bij de presentatie van de bevindingen van een onderzoeksmissie naar ons land.

Volgens het IMF stond de Nederlandse economie er begin dit jaar relatief goed voor. De Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben er echter voor gezorgd dat de energie- en brandstofprijzen flink zijn gestegen. Dit drijft de inflatie op - dit jaar waarschijnlijk tot 2,9 procent - terwijl de particuliere consumptie en investeringen worden gedrukt door een dalend vertrouwen bij consumenten en bedrijven.

In hun basisscenario, waarbij het conflict beperkt blijft in duur, verwachten de deskundigen van het IMF dat de groei dit jaar afzwakt tot 1 procent om volgend jaar uit te komen op 1,3 procent. Eerder dit jaar ging het fonds voor ons land nog uit van plussen van respectievelijk 1,2 en 1,4 procent.

Energiesteun

Maar hoe lang de oorlog duurt en hoe ontwrichtend deze uitpakt, is volgens de economen nog erg onzeker. In een zwaar scenario, waarbij olie- en gasprijzen gemiddeld over 2026 en 2027 nog eens 40 respectievelijk 100 procent stijgen, zou de groei in Nederland dit jaar en volgend jaar zo ongeveer kunnen halveren ten opzichte van het basisscenario. Dan pakt de inflatie hier waarschijnlijk ook een stuk hoger uit.

De kenners van het IMF vinden de manier waarop de Nederlandse overheid de situatie tot nu toe aanpakt goed. De aangekondigde energiesteun richt zich volgens hen terecht op kwetsbare huishoudens, energie-intensieve mkb-bedrijven en woninggerelateerde energie-investeringen. Bredere en niet-gerichte maatregelen - zoals prijsplafonds of een accijnsverlaging aan de pomp - zouden niet alleen veel geld kosten, maar tevens beleid voor energiebesparing ondermijnen.

Wel onderstrepen de IMF-deskundigen dat het belangrijk is dat het kabinet grote dossiers als de netcongestie en de stikstofproblematiek niet uit het oog verliest. Dergelijke problemen drukken volgens hen ook op de groeivooruitzichten. Het IMF moedigt het kabinet daarom aan vaart te maken met in het coalitieakkoord voorgestelde hervormingen om knelpunten weg te nemen.