Drie aanhoudingen voor zware mishandeling in Brabanthallen

DEN BOSCH (ANP) - De politie heeft maandagavond drie verdachten aangehouden voor een zware mishandeling in de Brabanthallen in Den Bosch, afgelopen oktober. Op het evenement de Nacht van Brabant werd een 55-jarige man neergeslagen. De politie meldt dinsdag dat hij een levensreddende operatie moest ondergaan en waarschijnlijk kampt met blijvende hersenschade.

Drie mannen uit Den Bosch, van 32, 34 en 41 jaar, zijn aangehouden voor de mishandeling nadat beelden van het incident waren getoond in het programma Opsporing Verzocht.