Burgemeester Milaan wil niet dat Amerikaanse immigratiedienst ICE wordt ingezet bij Olympische Winterspelen: "Dit is een militie die doodt"

De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat helpen bij de beveiliging van de Winterspelen, meldt de dienst aan persbureau AFP. ICE gaat een beveiligingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen, onder Italiaans gezag. De Italiaanse autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat de dienst een rol zou spelen, maar zeiden later dat de dienst alleen helpt bij de beveiliging van de Amerikaanse delegatie.

Een onderzoeksafdeling van ICE ondersteunt de diplomatieke veiligheidsdienst DSS en gastland Italië "bij de doorlichting en de bestrijding van de gevaren die uitgaan van transnationale misdaadorganisaties", zegt een woordvoerder. "ICE zal vanzelfsprekend in het buitenland geen handhavingsoperaties uitvoeren op het gebied van immigratie."

DSS-agenten zijn tijdens de Spelen in Italië, vertelde coördinator Timothy Ayers eerder deze maand aan ABC News. Ze leveren "inlichtingen en ondersteuning bij de beveiliging" van de Amerikaanse sporters en bedrijven die op de Spelen aanwezig zijn. De dienst zou al twee jaar in Italië zijn voor de Spelen.

Niet welkom

Milaan zit niet op agenten van ICE te wachten, zegt de burgemeester van de stad. "Dit is een militie die doodt", aldus Giuseppe Sala tegen de radiozender RTL 102.5. "Het is duidelijk dat ze niet welkom zijn in Milaan. Kunnen we niet eindelijk een keer nee zeggen tegen Trump?"

In de VS is veel kritiek op het herhaaldelijk gewelddadige optreden van ICE . De dienst is met duizenden agenten in meerdere Amerikaanse steden aanwezig in de strijd tegen illegale migratie. Vaak gemaskerde agenten hebben grote aantallen mensen opgepakt, onder wie Amerikaanse staatsburgers.

Begin deze maand schoot een ICE -agent in de stad Minneapolis Renée Good dood, waarna in de VS protesten uitbraken. Die namen toe nadat Alex Pretti werd doodgeschoten door een agent van de Border Patrol. Dat is ook een federale dienst die betrokken was bij een grote immigratieoperatie in Minneapolis.

De Olympische Winterspelen worden op 6 februari geopend.