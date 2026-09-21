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Drie arrestaties om een van de negen gevonden vrouwen Zuid-Afrika

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 12:17
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JOHANNESBURG (ANP) - Drie personen in Zuid-Afrika zijn gearresteerd in verband met de moord op een vrouw in Johannesburg, meldt de BBC. Het gaat om een man en twee vrouwen. De drie verdachten moeten deze maandag voor de rechter verschijnen.
Ze worden verdacht van de moord op Jubulile Ntimba. Haar lichaam werd afgelopen donderdag, gedeeltelijk naakt, in een park gevonden volgens de BBC. Het is de negende vrouw die in de afgelopen twee maanden is gevonden in Ekurhuleni, een stedelijk gebied in Johannesburg. Meerdere vrouwen hadden verwondingen en waren maar gedeeltelijk aangekleed. Toch meldt de politie dat nog niet vaststaat of alle moorden met elkaar samenhangen.
De moorden hebben vooral onder vrouwen angst in de regio veroorzaakt. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste percentages gendergerelateerd geweld ter wereld. Volgens de VN-organisatie die zich met vrouwenrechten bezighoudt, is het aantal vrouwen dat in Zuid-Afrika wordt vermoord vijf keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde.
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