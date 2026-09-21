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Kinderombudsvrouw: rapport over asielopvang 'helaas' herkenbaar

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 12:18
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DEN HAAG (ANP) - De Kinderombudsvrouw herkent "helaas" de signalen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van kinderen in asielnoodopvang "maar al te goed", zegt een woordvoerder. "Al jaren komen er bij de Kinderombudsvrouw signalen binnen over slechte omstandigheden voor kinderen in de asielopvang: onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne, onveiligheid en locaties die niet geschikt zijn voor kinderen."
In 2023 schreef de Kinderombudsvrouw samen met de Nationale ombudsman in een rapport dat "de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang". Twee jaar later schreef zij aan de Tweede Kamer dat de situatie van asielkinderen dringend verbeterd moest worden.
Ook het Rode Kruis zegt het beeld dat de OVV beschrijft in zijn rapport te herkennen. De organisatie zegt regelmatig bij de rijksoverheid te hebben aangegeven dat noodopvang "in principe ongeschikt is voor kinderen".
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