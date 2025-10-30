Drie burgers in Duitsland veroordeeld om spionage voor Rusland

MÜNCHEN (ANP/DPA/AFP) - Een Duitse rechter heeft drie Duits-Russische burgers veroordeeld voor spionage voor Rusland. De hoofdverdachte werd ook beschuldigd van het voorbereiden van sabotage en het meevechten met een militie in Oost-Oekraïne en kreeg daarvoor zes jaar gevangenisstraf. De twee andere verdachten kregen voorwaardelijke straffen van zes maanden en een jaar.

Het hof heeft de hoofdverdachte schuldig bevonden aan het meevechten met een paramilitaire organisatie in Oost-Oekraïne tussen 2014 en 2016. Binnen die organisatie kwam hij in contact met iemand van de Russische veiligheidsdiensten. De verdachte wisselde vervolgens vanaf oktober 2023 informatie uit met Rusland over mogelijke sabotageacties.

Na zijn arrestatie vroeg de hoofdverdachte als eerste om een bezoek van Russische diplomaten, aldus de Süddeutsche Zeitung.