Lage opkomst in Rotterdam is teleurstellend, vindt burgemeester

ROTTERDAM (ANP) - De lage opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam is teleurstellend, vindt burgemeester Carola Schouten. "We moeten dus harder aan het werk voor een hogere opkomst in Rotterdam." De stad had van alle Nederlandse gemeenten de laagste opkomst, met uitzondering van de gemeenten in het Caribische deel van Nederland.

De Rotterdamse burgemeester zei woensdag al dat in de gemeente allerlei speciale stembureaus zijn ingericht in de hoop dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Rotterdam heeft vaker een lage opkomst bij verkiezingen. Het was onder meer mogelijk om te stemmen in Diergaarde Blijdorp en in het stadion van Sparta. De opkomst op bijzondere locaties was wel hoog, zag een woordvoerster.

"Politiek is iedere dag van het jaar belangrijk; juist voor Rotterdammers", zegt Schouten. "Het gaat om hun straat, veiligheid en portemonnee." Ze wil de redenen weten voor de lage opkomst. "Rotterdammers moeten echt merken dat er naar hen wordt geluisterd. Daarmee gaan we vandaag al aan de slag."