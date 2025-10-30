Piri leidt overleg GroenLinks-PvdA na 'heftige en korte nacht'

DEN HAAG (ANP) - Het was een "heftige en korte nacht voor iedereen", zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri voor het begin van een bijeenkomst van haar fractie na de verkiezingen. In de voorlopige prognose raakt de partij 5 van de 25 huidige Kamerzetels kwijt. "We hadden allemaal een betere en mooiere uitslag voor onszelf gehoopt", aldus Piri.

Piri bedankte de opgestapte partijleider Frans Timmermans "voor alles wat hij voor de beweging heeft betekend, en ongetwijfeld in de toekomst zal blijven betekenen." Ook over zijn vertrek zei ze: "We hadden allemaal gehoopt op iets anders."

Over de vervolgstappen wilde Piri nog niets zeggen. "Dit is het moment dat de waarschijnlijk verkozen leden voor het eerst bij elkaar zijn, en over deze situatie kunnen doorpraten." In elk geval komt er donderdag geen beslissing over wie de nieuwe fractievoorzitter wordt, meldt de partij.