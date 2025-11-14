Drie Chinese astronauten met ruim week vertraging terug op aarde

JIUQUAN/BEIJING (ANP/AFP/DPA) - Drie Chinese astronauten zijn met meer dan een week vertraging teruggekeerd op aarde. Ze waren zes maanden in de ruimte in het Chinese ruimtestation Tiangong. Gevreesde schade door ruimteafval veroorzaakte een vertraging bij de terugreis. Vrijdag zijn Chen Dong, Chen Zhongrui en Wang Jie uiteindelijk met hun landingsvaartuig met parachutes geland in de noordelijke regio Binnen-Mongolië.

Het vaartuig was kennelijk geraakt door rondzwervend afval naast het Chinese ruimtestation. Onderzoek wees uit dat er kleine scheurtjes in een ruit waren. De terugreis werd hierdoor uitgesteld en gewijzigd uitgevoerd. De drie zouden oorspronkelijk op 5 november terugkeren. Het is voor het eerst in de 22 jaar van China's projecten voor bemande ruimtevluchten dat een terugreis anders en later dan gepland plaatsvond.