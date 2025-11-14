Eerdmans blijft bij standpunt over gaswinning na aardbeving

DEN HAAG (ANP) - JA21 blijft bij haar standpunt over de gaswinning in Groningen, ondanks de aardbeving met een kracht van 3.4 donderdagnacht. In de verkiezingscampagne noemde de partij het volstorten van de gasputten "een belachelijke fout". Tegen het ANP zegt partijleider Joost Eerdmans dat de beving volgens hem "opnieuw de urgentie van een daadkrachtige en zorgvuldige aanpak onderstreept".

"We hebben nergens gepleit voor een directe hervatting van de gaswinning", aldus Eerdmans. Wel vindt hij dat de gasputten open hadden moeten blijven voor noodgevallen.

Het Groninger Gasberaad hoopte dat de aardbeving "een wake-upcall" zou zijn, ook voor JA21. "Wij zijn blij dat de gaswinning net gestopt is en dan roept JA21 al dat we weer met gas moeten beginnen", zei Jan Wigboldus eerder vrijdag.

Onveiligheid

Ook staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB), zelf afkomstig uit Groningen, vindt het onverstandig als weer verder wordt geboord naar gas. "Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft al gezegd dat er geen veilige manier is om gas te winnen. Hoe meer gas je boort, hoe groter de kans op meer en zwaardere aardbevingen."

Oplossingen die partijen zoals JA21 aandragen, zoals "een nieuw huis" of het zeer ruimhartig compenseren van Groningers, vindt Van Marum "niet realistisch". "Het gevoel van onveiligheid dat die mensen daar hebben, dat is gewoon niet best", zegt de Groninger daarover.

De gaswinning uit het grote Groningenveld is gestopt, maar er wordt nog wel gas gewonnen uit kleinere velden in Groningen.