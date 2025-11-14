ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans blijft bij standpunt over gaswinning na aardbeving

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 10:45
anp141125128 1
DEN HAAG (ANP) - JA21 blijft bij haar standpunt over de gaswinning in Groningen, ondanks de aardbeving met een kracht van 3.4 donderdagnacht. In de verkiezingscampagne noemde de partij het volstorten van de gasputten "een belachelijke fout". Tegen het ANP zegt partijleider Joost Eerdmans dat de beving volgens hem "opnieuw de urgentie van een daadkrachtige en zorgvuldige aanpak onderstreept".
"We hebben nergens gepleit voor een directe hervatting van de gaswinning", aldus Eerdmans. Wel vindt hij dat de gasputten open hadden moeten blijven voor noodgevallen.
Het Groninger Gasberaad hoopte dat de aardbeving "een wake-upcall" zou zijn, ook voor JA21. "Wij zijn blij dat de gaswinning net gestopt is en dan roept JA21 al dat we weer met gas moeten beginnen", zei Jan Wigboldus eerder vrijdag.
Onveiligheid
Ook staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB), zelf afkomstig uit Groningen, vindt het onverstandig als weer verder wordt geboord naar gas. "Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft al gezegd dat er geen veilige manier is om gas te winnen. Hoe meer gas je boort, hoe groter de kans op meer en zwaardere aardbevingen."
Oplossingen die partijen zoals JA21 aandragen, zoals "een nieuw huis" of het zeer ruimhartig compenseren van Groningers, vindt Van Marum "niet realistisch". "Het gevoel van onveiligheid dat die mensen daar hebben, dat is gewoon niet best", zegt de Groninger daarover.
De gaswinning uit het grote Groningenveld is gestopt, maar er wordt nog wel gas gewonnen uit kleinere velden in Groningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading