Waarom een beetje jaloezie je relatie juist sterker kan maken

Jaloezie staat bekend als een nare eigenschap, het wordt in een adem genoemd met wantrouwen, drama en ruzies. Toch blijkt uit nieuw psychologisch onderzoek dat een vleugje jaloezie juist een teken kan zijn van liefde en betrokkenheid.

Volgens onderzoekers van de University of California is lichte jaloezie zelfs een evolutionair hulpmiddel. Iets dat onze voorouders gebruikte om hun relatie te beschermen tegen rivalen. Met andere woorden: het feit dat je een steek voelt als iemand té geïnteresseerd is in je partner, betekent dat je om diegene geeft.

Alertheid

Psychologen noemen dat een 'attachment emotion': een natuurlijk signaal dat je bang bent iemand te verliezen met wie je je emotioneel hebt verbonden. Wie volledig ongevoelig blijft wanneer zijn partner aandacht krijgt van anderen, “heeft misschien juist een probleem”, schrijven de onderzoekers. Een beetje alertheid kan ervoor zorgen dat je meer aandacht, affectie of waardering toont – precies de dingen die een relatie levend houden.

Maar de grens tussen gezond en giftig is dun. Gezonde jaloezie is kort, realistisch en helpt om beter te communiceren. Giftige jaloezie is obsessief en uit zich in controle: telefoons checken, sociale media doorspitten of constant willen weten waar iemand is. Uit relatieonderzoek blijkt dat juist dát gedrag relaties sneller kapotmaakt dan het simpele gevoel van jaloezie zelf.

Spiegel

Jaloezie werkt ook als spiegel. Het zegt vaak meer over je eigen onzekerheden dan over je partner. Therapeuten adviseren dan ook eerst te vragen: komt dit gevoel voort uit een reële situatie, of uit angst om de ander kwijt te raken?

En ja, jaloezie kan zelfs nuttig zijn: het versterkt verbinding, wakkert passie aan en nodigt uit tot eerlijkere gesprekken.

Vertrouwen

De kracht zit uiteindelijk in vertrouwen. Niet in het wegdrukken van jaloezie, maar in het begrijpen ervan. Zolang beide partners dat blijven doen, kan zelfs jaloezie bijdragen aan een sterkere, hechtere band.