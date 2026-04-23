Drie doden bij Israëlische aanval in zuiden van Libanon

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 20:06
CHOUKINE (ANP/AFP/RTR) - Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn drie doden gevallen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De Libanese krant L'Orient-Le Jour meldt dat het ging om een droneaanval op de weg tussen Nabatieh en Choukine.
De aanval was gericht op een auto die daardoor in brand vloog, meldt het Libanese persbureau NNA. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.
Het Israëlische leger zegt twee gewapende mannen te hebben aangevallen in het zuiden van Libanon die een bedreiging vormden voor Israëlische troepen.
Volgens L'Orient-Le Jour was het de eerste Israëlische aanval van de dag. Donderdagavond moeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar treffen in Washington om het onder meer te hebben over een verlenging van het eerder gesloten staakt-het-vuren. Ondanks dat bestand zijn de aanvallen doorgegaan en heeft Israël een groter deel van het zuiden van Libanon aangemerkt als "bufferzone".
