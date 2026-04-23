Adyen koopt Duitse specialist in klantenacties voor 750 miljoen

AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen koopt een Duitse specialist in technologie achter promotie- en klantbeloningsprogramma's voor 750 miljoen euro. Het bedrijf, Talon.One, vormt volgens het Amsterdamse fintechbedrijf een goede aanvulling op de eigen betaalsystemen.

Talon.One biedt winkelketens en grote merken een systeem aan waarmee ze op maat gemaakte promotiecampagnes voor klanten kunnen opzetten. Daarmee krijgen die bedrijven ook beter inzicht in het koopgedrag van hun klanten.

Door de overname verwacht Adyen zijn activiteiten uit te breiden van het verwerken van betalingen naar marketing. Ook moet de aankoop Adyens positie versterken bij opkomende verkooptechnologieën. Het bedrijf noemt als voorbeeld "agentic commerce", waarbij AI-hulpjes consumenten helpen bij aankopen.

De oprichters van Talon.One, Christoph Gerber en Sebastian Haas, steken een deel van de verkoopopbrengst in nieuwe aandelen van Adyen. Naar verwachting is de overname in de tweede helft van 2026 afgerond.