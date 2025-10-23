Drie gedetineerden in hechtenis na bedreigen van Sarkozy

PARIJS (ANP/AFP) - Drie gedetineerden in de Parijse La Santé-gevangenis zijn in hechtenis genomen vanwege vermeende bedreigingen tegen voormalig Frans president Nicolas Sarkozy na zijn gevangenneming.

Een video die circuleert op sociale media toont naar verluidt beledigingen en bedreigingen gericht aan Sarkozy bij zijn aankomst in de gevangenis, meldden verschillende Franse omroepen op basis van informatie van het Openbaar Ministerie. De beelden zouden zijn gefilmd door een gedetineerde.

Volgens de berichten heeft het Franse OM een onderzoek geopend naar doodsbedreigingen. De 70-jarige Sarkozy begon dinsdag aan een celstraf van vijf jaar. Hij werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie in verband met vermeende campagnefinanciering door de overleden Libische dictator Moammar Kaddafi.

Zijn advocaat zei dat de voormalige staatsman wordt vastgehouden in een geïsoleerd en speciaal beveiligd deel van de gevangenis. Sarkozy krijgt geen speciale behandeling en er is een verzoek ingediend voor voorwaardelijke vrijlating, aldus zijn advocaat.