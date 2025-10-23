ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie gedetineerden in hechtenis na bedreigen van Sarkozy

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 6:07
anp231025042 1
PARIJS (ANP/AFP) - Drie gedetineerden in de Parijse La Santé-gevangenis zijn in hechtenis genomen vanwege vermeende bedreigingen tegen voormalig Frans president Nicolas Sarkozy na zijn gevangenneming.
Een video die circuleert op sociale media toont naar verluidt beledigingen en bedreigingen gericht aan Sarkozy bij zijn aankomst in de gevangenis, meldden verschillende Franse omroepen op basis van informatie van het Openbaar Ministerie. De beelden zouden zijn gefilmd door een gedetineerde.
Volgens de berichten heeft het Franse OM een onderzoek geopend naar doodsbedreigingen. De 70-jarige Sarkozy begon dinsdag aan een celstraf van vijf jaar. Hij werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie in verband met vermeende campagnefinanciering door de overleden Libische dictator Moammar Kaddafi.
Zijn advocaat zei dat de voormalige staatsman wordt vastgehouden in een geïsoleerd en speciaal beveiligd deel van de gevangenis. Sarkozy krijgt geen speciale behandeling en er is een verzoek ingediend voor voorwaardelijke vrijlating, aldus zijn advocaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

ANP-535964606

Klopt het wel dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland komen, zoals Eerdmans zegt?

Loading