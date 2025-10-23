Noord-Korea zegt nieuw wapensysteem getest te hebben

PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Korea zegt een "geavanceerd" nieuw wapensysteem te hebben getest met hypersonische raketten, bedoeld om de defensie tegen Pyongyangs vijanden te versterken.

Topfunctionaris Pak Jong Chon verklaarde dat het "nieuwe geavanceerde wapensysteem een duidelijk bewijs is van de gestaag verbeterende zelfverdedigingscapaciteiten", zo meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Volgens KCNA was de test gericht op het verbeteren van de "duurzaamheid en effectiviteit van strategische afschrikking tegen potentiële vijanden". Het is niet bekend of de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bij de lancering aanwezig was.