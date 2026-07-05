Drie gewonden bij aanrijding te midden van feestende Marokko-fans

AMSTERDAM (ANP) - Aan de Slotermeerlaan in Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen gewond geraakt door een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike. De 18-jarige Amsterdamse bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten dat het voertuig als gestolen te boek stond en dat de man zonder rijbewijs reed.

Op de plek waar het ongeval gebeurde, was het zaterdagavond laat druk na de winst van Marokko op Canada op het WK. Er waren honderden feestende mensen op straat, waar scooters, fatbikes en fietsers door elkaar krioelden, soms met meerdere mensen op een voertuig. Ook auto's reden ertussen. Dat ging lang en soms op een haar na goed, zag een verslaggever. Tot het ongeluk rond middernacht.

De scooterbestuurder is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar het cellencomplex. Of de twee jongens die op de fatbike zaten het ziekenhuis ook hebben verlaten, weet de woordvoerder niet, maar volgens hem waren hun verwondingen in ieder geval niet levensbedreigend.