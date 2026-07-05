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Zeker acht gewonden bij schietpartij in New York

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 10:51
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NEW YORK (ANP) - Bij een schietincident in Coney Island, in New York City, zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Volgens ABC News zijn onder de gewonden vier kinderen.
Een 21-jarige vrouw is er volgens de nieuwssite ernstig aan toe. Het schietincident vond zaterdagavond lokale tijd plaats, tijdens de viering van de onafhankelijkheid en het 250-jarig bestaan van de VS. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand gearresteerd.
Volgens The New York Post waren de slachtoffers naar vuurwerk aan het kijken.
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