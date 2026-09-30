Drie gewonden bij steekpartij in Arnhem

ARNHEM (ANP) - Bij het steekincident in Arnhem zijn dinsdagavond drie gewonden gevallen. Een van hen, een minderjarig slachtoffer, raakte zwaargewond. De twee andere slachtoffers zijn als verdachte aangemerkt.

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal. Hierbij was een groep van ongeveer vijftien personen betrokken. Bij aankomst van de politie verspreidde de groep zich, waarna op verschillende locaties in de omgeving nieuwe incidenten ontstonden met dezelfde groep. Tijdens het conflict is er vermoedelijk ook gestoken.

De politie heeft in totaal acht verdachten aangehouden. Zij zijn in de leeftijd van 17 tot 20 jaar oud en komen uit verschillende woonplaatsen in Nederland. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat de betrokkenheid van de verdachten is. Mensen die iets hebben gezien of bijvoorbeeld camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden.