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Na onwelwording en rekenfout toch akkoord over Vlaamse begroting

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 13:01
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Vlaamse regering heeft na veel toestanden afgelopen week op woensdag toch een akkoord bereikt over de begroting. Dat gebeurde een paar uur voordat premier Matthias Diependaele zijn eerder uitgestelde septemberverklaring zal geven in het Vlaams Parlement. Dat is een soort troonrede waarin hij ook de begrotingskoers uiteenzet.
De septemberverklaring stond gepland voor maandagmiddag, maar die werd uitgesteld nadat twee personen, onder wie minister Hilde Crevits (Binnenland), onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Dinsdag moest het overleg over de financiën opnieuw worden gestaakt, omdat er een rekenfout zat in de tabel van minister van Begroting Ben Weyts.
Het was een moeizaam overleg vanwege een besparing van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro die gevonden moest worden. Waar de besparingen precies zitten, is niet direct bekendgemaakt. Diependaele geeft om 14.00 uur zijn septemberverklaring, die normaliter elke vierde maandag van september plaatsvindt.
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