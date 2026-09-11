Drie gewonden na politieachtervolging bij Venlo

VENLO (ANP) - Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in het Limburgse Kessel, op zo'n 15 kilometer van Venlo, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat hun auto tijdens een politieachtervolging was gecrasht. Dat meldt de politie.

De politie kreeg kort na 02.30 uur een melding van een inbraak bij een tankstation aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vervolgens met een auto vandoor. Agenten zagen het voertuig later in Blerick rijden en gaven de bestuurder een stopteken. Toen die dat negeerde, zetten ze de achtervolging in.

Rond 02.50 uur crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De drie inzittenden raakten daarbij gewond. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.