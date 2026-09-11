ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie gewonden na politieachtervolging bij Venlo

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 5:35
anp110926030 1
Volg ons op Google Nieuws
VENLO (ANP) - Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in het Limburgse Kessel, op zo'n 15 kilometer van Venlo, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat hun auto tijdens een politieachtervolging was gecrasht. Dat meldt de politie.
De politie kreeg kort na 02.30 uur een melding van een inbraak bij een tankstation aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vervolgens met een auto vandoor. Agenten zagen het voertuig later in Blerick rijden en gaven de bestuurder een stopteken. Toen die dat negeerde, zetten ze de achtervolging in.
Rond 02.50 uur crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. De drie inzittenden raakten daarbij gewond. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

176219159_m (1)

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

gandr-collage (1)

Verlaging ziekengeld: VVD wakkert ruzie met vakbonden verder aan

241112796_m

Voor een appel en een ei naar deze prachtige steden: dit zijn de goedkoopste Europese treindeals, zonder overstap

Loading