ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vance staat stil bij moord op Charlie Kirk tijdens partijcongres

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 5:37
anp110926031 1
Volg ons op Google Nieuws
DALLAS (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas in zijn speech Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat de conservatieve activist werd vermoord.
Vance noemde de avond "een sombere gelegenheid" omdat het hem herinnerde aan zijn speech tijdens de Republikeinse nationale conventie in 2024, waar Kirk op de eerste rij zat. "Ik stond op het grootste podium van mijn leven en mijn goede vriend Charlie Kirk lachte en moedigde me aan. Een jaar geleden werd die goede vriend ons ontnomen toen hij werd vermoord."
Op de universiteit in Utah waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats. Daarbij werd onder meer een beeld van hem onthuld. Van tevoren waren door studentenbewegingen protesten aangekondigd. Volgens verslaggevers van lokale zender KUTV ging het om enkele tientallen demonstranten en bleef het rustig.
loading

POPULAIR NIEUWS

176219159_m (1)

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

gandr-collage (1)

Verlaging ziekengeld: VVD wakkert ruzie met vakbonden verder aan

241112796_m

Voor een appel en een ei naar deze prachtige steden: dit zijn de goedkoopste Europese treindeals, zonder overstap

Loading