Drie mensen neergestoken bij Amsterdam CS, mogelijk na ruzie

AMSTERDAM (ANP) - Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mensen neergestoken. Ze zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. Onderzoek moet dat duidelijk maken.

Een verdachte raakte ook gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Daar is de persoon aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond 19.30 uur op de De Ruijterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.