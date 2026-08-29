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Mas weigert rode trui aan te doen uit respect voor Pogačar

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 20:29
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XERACO (ANP) - Enric Mas, de nieuwe Spaanse leider in de Vuelta, heeft zaterdag bij de podiumceremonie geweigerd de rode leiderstrui aan te trekken. Hij nam de leiding over van Tadej Pogačar, die tijdens de achtste etappe hard ten val kwam en de koers moest verlaten. Voorafgaand aan de rit stond Mas 3.50 minuten achter de Sloveense wereldkampioen en leek de Vuelta al beslist.
"Ik weet dat dit sport is en wielrennen, maar Tadej is gevallen en ik heb de rode trui niet gewonnen, dus ik denk dat het een blijk van respect richting hem is om de trui nu niet aan te trekken", zei Mas in het flashinterview.
Het is nog niet duidelijk wat de ernst is van de blessure van Pogačar. Hij liep zelf de ambulance in met bloed op zijn lichaam en gezicht en leek pijn te hebben aan zijn linkerarm en schouder. Zijn ploegleider heeft de schouderpijn bevestigd, maar de ploeg heeft nog geen verdere medische updates gedeeld.
Op beelden die online rondgaan lijkt het dat Pogačar ten val kwam door een steen op de weg.
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