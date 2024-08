Golfster Van Dam beëindigt olympisch toernooi in middenmoot

GUYANCOURT (ANP) - Golfster Anne van Dam heeft haar olympisch golftoernooi afgesloten diep in de middenmoot. De geboren Arnhemse kwam na een ronde van par tot een totaal van 299 slagen. Dat is elf slagen boven het baangemiddelde na vier ronden. Ze eindigde uiteindelijk als 44e. Ko Lydia uit Nieuw-Zeeland veroverde het goud met 278 slagen

Van Dam begon na matige ronden van 75, 74 en 78 slagen als 49e aan de slotronde. Daarin ging het na drie holes op par ook niet goed. Ze sloeg voor de derde dag op rij een dubbele bogey op de vierde hole en liet dat volgen door nog twee bogeys. Na een birdie en nog een bogey herstelde de golfster zich in de slotfase met een eagle en nog twee birdies. Ze kwam uit op het baangemiddelde van 72 slagen. Dat was haar beste ronde deze week op de Golf National in Guyancourt.

De 28-jarige Van Dam sprak vooraf de ambitie uit om een medaille te winnen, maar kon zich vanaf de eerste ronde niet mengen in de strijd om de medailles. Drie jaar geleden eindigde ze als 57e op de Spelen van Tokio.