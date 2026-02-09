ECONOMIE
Twee personen in soevereinenproces niet langer vervolgd

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 17:42
LEEUWARDEN (ANP) - De strafzaken tegen twee personen in het soevereinenproces worden geseponeerd, meldt het Openbaar Ministerie maandag. Uit onderzoek blijkt onvoldoende dat beiden onderdeel zijn van het volgens het OM terroristische soevereinennetwerk in Friesland. Zij worden daarom niet langer vervolgd.
De twee, een man uit Waddinxveen en een vrouw uit Ommen, werden op 11 juni 2025 aangehouden in een groot onderzoek naar soevereinen. De man werd kort na zijn aanhouding vrijgelaten. De vrouw zat vijftien dagen in voorarrest, waarna het OM besloot dit niet te verlengen.
Soevereinen zijn burgers die zich afkeren van de overheid en bereid zijn daarbij geweld te gebruiken. In het onderzoek werden nog acht anderen aangehouden. Zes van hen zitten nog vast. Twee anderen zijn verdachte, maar zitten niet in de cel.
De volgende zitting in de zaak vindt plaats op 20 februari, in de rechtbank in Leeuwarden.
