Ex-buitenlandchef EU treedt af als rector om fraudeonderzoek

BRUSSEL (ANP/RTR) - Ex-buitenlandchef van de EU Federica Mogherini treedt af als rector van het Europacollege in Brugge vanwege een onderzoek naar fraude bij een opleiding van jonge diplomaten. Zij en twee anderen werden eerder deze week aangehouden voor een fraudeonderzoek over de aanbesteding van de opleiding aan het Europacollege.

Het gaat om een opleidingsprogramma van negen maanden voor jonge diplomaten, in 2020-2021 toegewezen aan het Europacollege door de Europese buitenlanddienst (EEAS). Het Europees OM (EPPO) vermoedt dat er sprake is geweest van het lekken van vertrouwelijke informatie over de criteria voor de aanbesteding. Behalve Mogherini werden ook een hoge functionaris binnen de Europese Commissie en een werknemer van het Europacollege opgepakt. Ze zijn alle drie weer vrij.

Mogherini's advocaat ontkent dat zij iets illegaals heeft gedaan bij de aanbesteding en zegt dat de ex-vicevoorzitter van de Europese Commissie meewerkt aan het onderzoek.