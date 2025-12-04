ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ex-buitenlandchef EU treedt af als rector om fraudeonderzoek

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 13:52
anp041225165 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - Ex-buitenlandchef van de EU Federica Mogherini treedt af als rector van het Europacollege in Brugge vanwege een onderzoek naar fraude bij een opleiding van jonge diplomaten. Zij en twee anderen werden eerder deze week aangehouden voor een fraudeonderzoek over de aanbesteding van de opleiding aan het Europacollege.
Het gaat om een opleidingsprogramma van negen maanden voor jonge diplomaten, in 2020-2021 toegewezen aan het Europacollege door de Europese buitenlanddienst (EEAS). Het Europees OM (EPPO) vermoedt dat er sprake is geweest van het lekken van vertrouwelijke informatie over de criteria voor de aanbesteding. Behalve Mogherini werden ook een hoge functionaris binnen de Europese Commissie en een werknemer van het Europacollege opgepakt. Ze zijn alle drie weer vrij.
Mogherini's advocaat ontkent dat zij iets illegaals heeft gedaan bij de aanbesteding en zegt dat de ex-vicevoorzitter van de Europese Commissie meewerkt aan het onderzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

GettyImages-544546845

Er zijn mensen die altijd klagen. Waarom doen ze dat?

Loading