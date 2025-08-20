Drie verdachten vast voor mogelijk fatale beroving 80-jarige

De politie heeft drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 80-jarige vrouw in Amsterdam Nieuw-West. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw mogelijk slachtoffer is geworden van een gewelddadige beroving.

Het overleden slachtoffer werd op woensdagmiddag 13 augustus gevonden in haar woning aan de Wittgensteinlaan, nadat ze niet was komen opdagen bij een afspraak. De dinsdag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige vrouw uit Zaandam, een 20-jarige man uit Amsterdam en een 23-jarige man uit Amsterdam. De drie zitten in volledige beperking en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook zijn er woensdag meerdere panden onderzocht en is een voertuig in beslag genomen.