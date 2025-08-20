Hoogste aantal executies in VS in tien jaar

Met de executie van een 67-jarige man in Florida komt het aantal uitgevoerde doodvonnissen in de Verenigde Staten dit jaar op 29. Dat is het hoogste aantal sinds 2015.

In 2015 werden 28 mensen geëxecuteerd, maar daar kon de VS een heel jaar over doen. Er staan dit jaar nog acht executies gepland.

De 67-jarige Kayle Bates is de tiende persoon die dit jaar in Florida is geëxecuteerd. Hij werd in 1983 ter dood veroordeeld voor het doden van Janet Renee White. Hij had haar ontvoerd, verkracht en neergestoken in een bos.

Stikstofinhalatie

De meerderheid van de executies dit jaar is uitgevoerd met een injectie. Drie andere veroordeelden werden geëxecuteerd door stikstofinhalatie, een methode die in 2024 voor het eerst werd toegepast in Alabama en die volgens VN-deskundigen een vorm van marteling is.

In South Carolina zijn twee andere executies uitgevoerd door een vuurpeloton. Dat gebeurde voor het eerst sinds 2010.