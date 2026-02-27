ECONOMIE
Drie vermiste tieners die wegliepen uit Sleeuwijk weer terecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 9:17
SLEEUWIJK (ANP) - De drie jonge tieners die sinds woensdagavond werden vermist nadat ze vermoedelijk te voet vanuit het Noord-Brabantse dorp Sleeuwijk waren vertrokken, zijn terecht, meldt de politie.
De kinderen verkeren in goede gezondheid en zijn bij hun ouders teruggebracht. De exacte omstandigheden rond hun weglopen zijn nog onduidelijk, maar van een bedreigende situatie lijkt volgens een politiewoordvoerder geen sprake.
"De kinderen kunnen wel rekenen op een goed gesprek met de politie", belooft de woordvoerder.
