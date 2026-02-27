Weeronline: februari was zachter dan normaal

HOUTEN (ANP) - Februari was een zachte maand, maar ook somber. De gemiddelde temperatuur lag hoog, met 5,8 graden tegen 4,4 graden normaal. Het aantal zonuren viel tegen, meldt Weeronline. De zon scheen gemiddeld 76 uur over het land, normaal is dat in februari 95 uur. De hoeveelheid regen verschilde niet veel van normaal: dit jaar viel 58 millimeter neerslag tegen een klimaatgemiddelde van 65 millimeter.

Normaal is in februari elf dagen sprake van vorst, in 2026 waren dat vijf dagen. De temperatuur verschilde flink tussen het noordoosten en het zuidwesten van het land. In Nieuw-Beerta (Groningen) lag de minimumtemperatuur bijvoorbeeld veertien dagen onder nul, terwijl het in Vlissingen (Zeeland) helemaal niet tot vorst kwam. Het noorden kreeg daardoor vaker te maken met winterse neerslag en ijzel.

Het einde van de maand wordt volgens Weeronline naar verwachting de zachtste ooit. De gemiddelde temperatuur de laatste week, overdag en 's nachts gemeten, komt in De Bilt uit op 10,5 graden. Het vorige record voor de laatste week van februari was 9,5 graden in 2021.