Drie zedendelinquenten mogelijk nog werkzaam in kinderopvang

DEN HAAG (ANP) - Drie zedendelinquenten werken mogelijk nog in de kinderopvang doordat er geen goede screening is geweest, meldt staatssecretaris Teun Struycken in een brief aan de Tweede Kamer. Ook in de taxibranche werken mogelijk drie mensen met een zedenachtergrond.

Begin juni kwam naar buiten dat tussen 2013 en 28 mei 2025 Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) zijn afgegeven zonder de juiste gegevensuitwisseling tussen de Justitiële Informatiedienst Justid en screeningsautoriteit Justis. Van 2016 tot eind mei 2025 gaat het om 796 mensen. De gegevens over 2013 tot en met 2015 zijn verwijderd, schrijft de NSC-staatssecretaris.

Volgens Struycken werken mogelijk 312 mensen in de kinderopvang en 258 mensen in de taxibranche. Achttien mensen binnen de kinderopvang hebben zware misdrijven begaan en zeven binnen de taxibranche. De overige gevallen betreffen lichte misdrijven of overtredingen.

Alle betrokkenen mogen niet werken totdat ze een nieuwe VOG hebben.