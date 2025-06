Israëlische legerchef: campagne tegen Iran nog niet voorbij

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Het Israëlische leger heeft "een belangrijk hoofdstuk afgerond, maar de campagne tegen Iran is nog niet voorbij". Dat zei de Israëlische legerleider Emal Zamir dinsdagavond in een verklaring. De campagne gaat "een nieuwe fase in", aldus de legerleider.

Sinds dinsdag is een staakt-het-vuren van kracht tussen Israël en Iran. Volgens Zamir verschuift de focus van Israël nu terug naar "het terugbrengen van de Israëlische gijzelaars in Gaza en het ontmantelen van de heerschappij van Hamas". De legerleider voegde toe dat Israël ervoor heeft gezorgd dat "het nucleaire project van Iran" jaren vertraging heeft opgelopen.

"Ondanks de fenomenale prestatie moeten we nuchter blijven. Er liggen nog veel uitdagingen voor ons. We moeten gefocust blijven, er is geen tijd om op onze lauweren te rusten", aldus Zamir.