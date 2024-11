Driehoek Amsterdam overwoog wedstrijd Ajax-Maccabi te verbieden

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse Driehoek overwoog op donderdagochtend, de dag van de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi, om die wedstrijd te verbieden. Dat schrijft de Driehoek in een feitenrelaas. In de reconstructie van de onrust in Amsterdam de afgelopen dagen, schrijft de Driehoek dat dit uiteindelijk niet is gebeurd, omdat de stad "onhoudbaar" zou worden door de grote groep Maccabi-supporters die al in Amsterdam was. Daarnaast miste er ook juridische onderbouwing, aldus de Driehoek.

In de reconstructie noemde de Driehoek de onrust een gevolg van een "giftige cocktail van antisemitisme, hooligangedrag en woede over de oorlog in Palestina en Israël, en andere landen in het Midden-Oosten".