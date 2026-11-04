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Driehoek Rotterdam overlegt met Feyenoord over vuurwerkincident

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse driehoek gaat met Feyenoord in overleg over het vuurwerkincident dinsdagavond bij de wedstrijd Feyenoord-Internazionale, meldt de woordvoerder van burgemeester Carola Schouten. De wedstrijd moest kortstondig worden onderbroken nadat er, ogenschijnlijk van buiten het stadion, vuurpijlen neerdaalden op het veld en op het dak van de tribune.
"Er zijn twee aanhoudingen verricht; daaraan zit een strafrechtelijk onderzoek verbonden rond de feiten, omstandigheden en toedracht van het incident", aldus de zegsman. "We gaan daarnaast met alle betrokken instanties en Feyenoord in overleg over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."
Een woordvoerder van de politie wilde woensdagochtend niets zeggen over de twee personen die kort na het incident, dinsdagavond in de buurt van stadion De Kuip, werden aangehouden op verdenking van vuurwerkbezit.
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