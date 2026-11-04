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Van den Brink: tentenkampen geen reden verblijfsstatus Jezidi's

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Slechte leefomstandigheden in tentenkampen in Irak zijn geen reden voor asielminister Bart van den Brink om Jezidi's een verblijfsstatus te geven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat Irak volgens hem bekende gegevens veilig genoeg is en dat Jezidi's, een overwegend Koerdisch sprekende minderheidsgroep, geen extra risico lopen.
De CDA-minister reageert met zijn brief op een petitie met 5600 handtekeningen die in september werd aangeboden om Jezidi's die in Nederland asiel hebben aangevraagd niet terug te sturen naar Irak. Het zou daar niet veilig zijn voor de Jezidi's, stellen de organisaties die de petitie indienden.
In 2014 begon de genocide van IS op de Jezidi's, die in het Sinjar-gebergte in Irak leven. Na de val van IS leven veel Jezidi's niet meer in het Sinjar-gebergte, maar in vluchtelingenkampen in Irak.
Volgens de minister is het nu wel veilig genoeg en helpt de Iraakse overheid Jezidi's terug te keren naar Sinjar.
Dit jaar komt er nog een nieuw rapport over de situatie in Irak. Daarin is extra aandacht voor de situatie van Jezidi's, aldus Van den Brink.
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