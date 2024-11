Driehoek: verplaatsing demo Dam om veiligheid, niet inhoud

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse driehoek heeft de beslissing om de actie 'Wij staan naast onze Joden' van komende donderdagavond te verplaatsen naar een andere locatie dan de Dam, puur genomen uit veiligheidsoogpunt, niet vanwege de inhoud. Dat zeggen zowel politiechef Peter Holla als het OM en de woordvoerster van burgemeester Halsema.

"Het is voor de politie onmogelijk om aanstaande donderdag de demonstratie op de Dam veilig te laten verlopen. Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat verplaatsing de enige optie is. Dat doen we wel vaker in Amsterdam. Het demonstratierecht blijft daarmee overeind, terwijl de politie in staat is om haar werk te doen en mensen te beschermen," zegt korpschef Peter Holla.

Het OM vult aan dat besluiten worden genomen door de burgemeester in samenspraak met hoofdofficier en politiechef. "Het is aan de lokale driehoek om de voorwaarden te bepalen. De lokale driehoek kan de lokale situatie het beste inschatten."

Kritiek

Eerder zei ook de woordvoerster van Halsema al dat de demonstratie beslist niet wordt verboden, maar dat de plaats wel veilig moet zijn. "Op een van de drukste winkelavonden van het jaar, in aanloop naar pakjesavond, in het donker op de Dam, zijn de risico's voor de openbare orde en veiligheid te groot." Er zijn twee alternatieve locaties aangeboden: het Museumplein of het plein bij het stadhuis.

Her en der klinkt kritiek op het besluit om de pro-Joodse manifestatie te verplaatsen. Zo doet PVV-leider Geert Wilders op X voorkomen alsof de demonstratie is verboden. Maar daarvan is geen sprake, aldus de driehoek.

Christenen voor Israël, een van de organisatoren, is "diep teleurgesteld" over het besluit van de driehoek. Directeur Frank van Oordt spreekt van "een klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap". Hij laat weten dat er wat betreft de organiserende partijen drie opties zijn: een kort geding tegen de gemeente, het annuleren van de manifestatie of de actie verplaatsen naar een andere locatie in Amsterdam. De clubs verwachten in de loop van dinsdagavond een besluit te nemen.