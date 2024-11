Faber gaat praten met gemeenten over zorgen om grenscontroles

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber gaat "op korte termijn" praten met gemeenten in de grensstreek die zich zorgen maken over de aangekondigde grenscontroles. De controles bij grensovergangen gaan maandag 9 december in, zo is de bedoeling.

Grensgemeenten vinden Fabers plan onduidelijk en vrezen onnodige overlast voor inwoners en ondernemers, hebben 46 gemeenten aan Faber geschreven. De marechaussee zet aan de grens fuiken op, verwacht de gemeente Baarle-Nassau, die namens de 46 het woord voert. Dat zou oponthoud betekenen voor het verkeer, maar bijvoorbeeld mensensmokkelaars niet tegenhouden.

Faber gaat met de gemeenten praten "over hun zorgen", laat haar woordvoerder weten. Of de minister na enige tijd zou willen nagaan of de controles wel verstandig zijn, zoals de gemeenten bepleiten, wil het ministerie nog niet zeggen. De controles worden in principe voor een halfjaar ingevoerd.