Beurskoersen Damrak onder druk door vrees voor handelsoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De beurskoersen op het Damrak gingen dinsdag over een breed front omlaag door angst voor een wereldwijde handelsoorlog. Die vrees werd aangewakkerd door het dreigement van Donald Trump om importheffingen op te leggen op goederen uit China, Canada en Mexico. De aankomend president wil meteen na zijn aanstelling in januari een importtarief van 10 procent heffen op Chinese goederen. Die heffing komt bovenop al bestaande invoertarieven voor Chinese producten.

Staalproducent ArcelorMittal eindigde onderaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 3,8 procent. Naast de vrees dat een wereldwijd handelsconflict de vraag naar staal drukt, gaf het bedrijf ook een tegenvallende update over zijn plannen om de CO2-uitstoot in Europa te verminderen. ArcelorMittal handhaafde de doelstelling om in 2050 uitstootvrij te zijn, maar stelde dat de Europese regelgeving om investeringen in schonere productieprocessen te stimuleren, achterblijft.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot 0,5 procent lager op 875,14 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 861,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Herstel

Naast ArcelorMittal gingen ook andere exportbedrijven als bierbrouwer Heineken, verffabrikant AkzoNobel en de chipbedrijven ASML en ASMI omlaag, met verliezen tot ruim 2 procent.

Betalingsverwerker Adyen (plus 4,4 procent) eindigde net als maandag bovenaan de AEX. Het bedrijf ziet zijn beurswaarde langzaam herstellen in de richting van het niveau van begin deze maand. In de afgelopen weken werd het aandeel fors lager gezet door een lager dan verwachte omzet in het derde kwartaal.

Koerssprong

Accsys maakte een koerssprong van meer dan 10 procent. De houtspecialist zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen en werd ook positiever over de resultaten in het hele boekjaar. Medisch-technologiebedrijf Onward won 1,1 procent, na een positief handelsbericht.

De euro was 1,0495 dollar waard, tegen 1,0479 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 69,60 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 73,67 dollar per vat.