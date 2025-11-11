Acteur Vincent Croiset heeft kanker: ‘Ik zal vechten voor wat ik waard ben’

Acteur Vincent Croiset (53), bekend van talloze televisie- en theaterrollen en momenteel te zien in Expeditie Robinson, heeft kanker . Op Instagram schrijft hij over de moeilijke tijd die hem te wachten staat, maar ook over zijn vastberadenheid om te blijven vechten.

"Helaas heb ik een verdrietige mededeling," begint Croiset zijn bericht. "Een maand geleden is mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet." De acteur vertelt dat het behandeltraject zwaar zal worden, maar dat hij hoopvol blijft. "Hopelijk zal ik een spleetje of een kiertje vinden waar ik me doorheen kan wurmen om dit te boven te komen. Ik ben strijdbaar en houd hoop en moed."

Croiset zegt dat hij de komende tijd vooral naar zijn lichaam zal luisteren. "Dat houdt in dat ik goed naar mezelf zal moeten luisteren en mijn grenzen moet respecteren." Toch wil hij blijven genieten van het leven en doorgaan met zijn werk zolang dat mogelijk is.

Padvinder Jos

"Ik ben gezegend met de allerliefste mensen en familie om me heen en zal vechten voor wat ik waard ben," schrijft hij verder. Ook verwijst hij liefdevol naar zijn Expeditie Robinson-alter ego, Padvinder Jos: "Hij zal me een nieuwe survival truc geven."

Vincent Croiset is al decennia actief als acteur, met rollen in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, Gooische Vrouwen, Moordvrouw en Oogappels. Hij was eerder getrouwd met actrice Tjitske Reidinga, met wie hij drie zonen heeft, en kreeg in 2017 een zoon met actrice Tina de Bruin.

De steunbetuigingen stromen binnen onder zijn bericht. Fans en collega’s prijzen zijn openheid en wensen hem kracht toe in het gevecht dat nu voor hem ligt.